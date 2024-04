MANFREDONIA (FOGGIA) – Continuano le segnalazioni di furti in diverse zone di Manfredonia.

Questa notte, come indica una fonte a Statoquotidiano.it, intorno all’una, un condominio, nel rincasare in via Luigi Pellico zona Eurospin, ha notato tre individui incappucciati che, alla sua visita, sono scappati.

Lo stesso condomino ha notato che l’appartamento, di un finanziere, è stato trovato chiuso ma senza le relative mandate della serratura.

E lo stesso condominio ha effettivamente visto uscire uno dei tre da tale appartamento. Secondo una prima verifica sembra che nulla sia stato asportato.

Indagini in corso.