Manfredonia. Un uomo è in gravi condizioni dopo essersi lanciato da un balcone in zona Famila a Manfredonia, viale della Transumanza.

I fatti sono avvenuti stamani.

Prontamente sul posto i sanitari del 118, elisoccorso e agenti della Squadra Volanti.

Si tratta di un 47enne. Rimasto ferito in numerosi punti, tra lesioni e fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita. Trasportato con urgenza a Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

VIDEO – FOTOGALLERY RADIO MANFREDONIA CENTRO, CHE SI RINGRAZIA