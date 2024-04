Quattordici persone sono state iscritte nel registro degli indagati in seguito alla tragica morte di Patrick Zola, quindicenne, ed Ethan Romano, quattordicenne, avvenuta a causa del crollo di un casolare fatiscente nella periferia di Nuoro.

Il terreno su cui sorgeva il casolare era di proprietà dei genitori delle vittime, che ora risultano co-proprietari. Gli avvisi di garanzia dovrebbero essere recapitati nelle prossime ore ai soggetti interessati. Il procuratore pubblico di Nuoro, Riccardo Belfiori, ipotizza il reato di duplice omicidio colposo. Il casolare, abbandonato da anni e privo di recinzione, era accessibile a chiunque.

Sul luogo sono intervenuti cinque mezzi dei Vigili del Fuoco di Nuoro e quattordici uomini per recuperare i corpi. I droni del sistema aeromobile a pilotaggio remoto sono stati impiegati per acquisire immagini e video utili alle indagini. Il medico legale incaricato eseguirà l’autopsia nelle prossime ore.

Lo riporta l’ANSA.

Nel frattempo, il dolore si diffonde nell’oratorio locale, dove Patrick e Ethan erano frequentatori assidui. Suor Sandra, catechista dei ragazzi, ricorda con affetto i due giovani, descrivendoli come ragazzi vivaci e molto legati. L’amico di Patrick, in particolare, era atteso per il rito della Cresima. Suor Cristina, commossa, sottolinea la generosità di Patrick e la sua presenza costante nell’oratorio.

Gli amici delle vittime sono sotto shock, riuniti nei pressi del casolare crollato. La tragedia colpisce profondamente la comunità locale, con molti genitori che riflettono sull’importanza di avvertire i figli dei pericoli di luoghi abbandonati come quel casolare. La città è in lutto per la perdita dei due giovani, mentre i residenti cercano di elaborare il dolore e di fornire supporto reciproco in questo momento di grande tristezza.

