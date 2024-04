L’ex parlamentare della Repubblica Antonio Tasso ha annunciato l’avvio dei lavori sulla Statale 89 Garganica nel tratto di strada tra l’Abbazia San Leonardo e la sede di Amendola, che prevede l’ampliamento dell’arteria come è possibile vedere dalla recinzione che delimita l’area di intervento, un progetto finalizzato alla messa in sicurezza del collegamento:

“Nel mio mandato parlamentare intervenni più volte sulla questione, sia in Aula a Montecitorio, sia in Commissione Trasporti”.

Il progetto della Statale 89 era stato inizialmente inquadrato in uno scenario ben più ampio di potenziamento infrastrutturale che, oltre a comprendere la dorsale est-ovest del territorio, prevedeva il potenziamento della Statale 273 ovvero il collegamento principale nord/sud e itinerario privilegiato per il raggiungimento del polo attrattivo di San Giovanni Rotondo e la realizzazione della Statale 272 (tangenziale di San Giovanni Rotondo).

A valle del parere espresso dai diversi enti si è optato per un ridimensionamento progettuale concentrato sulla sola Statale 89.

L’intervento consiste nell’adeguamento a strada a carreggiate separate di categoria ‘B’, secondo il DM2001, della Statale 89 Garganica, con una progressiva di progetto dal Km 172+000 al Km 186+400, da Manfredonia all’attuale aeroporto militare in località Amendola, ponendosi come potenziamento della dorsale con orditura est-ovest tra Manfredonia e Foggia, migliorando anche la fruibilità da e per San Giovanni Rotondo.

La SS 89 Manfredonia-Foggia è ampliata prevalentemente in sede, nel tratto tra il Km 172+000, poco prima dello svincolo Sud di Manfredonia e il km 186+400, in corrispondenza dell’aeroporto militare in prossimità del villaggio Amendola. I comuni interessati dall’opera sono Manfredonia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis.

Di 1216 giorni i tempi di esecuzione per un importo di 160 milioni di euro.

