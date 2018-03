Anziana uccisa a Genova: il palazzo dove è avvenuto l'omicidio (PH ANSA)

(ANSA) – GENOVA, 2 MAG – E’ in stato di fermo per omicidio, rapina e occultamento di cadavere, Pierluigi Bonfiglio, l’uomo di 34 anni, che avrebbe ucciso Anna Carla Arecco, una anziana vicina di casa, il cui cadavere è stato trovato ieri sotto il letto del presunto omicida. La donna, 81 anni, era scomparsa da 3 giorni. Il cadavere è stato trovato dalla madre dell’uomo. (ANSA) Anziana uccisa: fermato vicino di casa ultima modifica: da

