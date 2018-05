FOGGIA ALTO - PH MATTEO NUZZIELLO

Di:



Foggia. Domani mattina, 3 Maggio 2018 ed alle ore 11 presso la sala Giunta di Palazzo Dogana, Provincia di Foggia, sarà presentato ufficialmente agli organi di stampa il progetto “Cittadino per un giorno”, ideato e scritto dall’artista Santino Caravella, protagonista su Rai Due del programma Made in Sud; l’iniziativa sarà curato da Nico Palatella, manager della GiscoGroup e presidente Provinciale di Ambiente e Vita. Il progetto è incentrato sulla promozione dei piccoli borghi, delle tradizioni e caratteristiche degli stessi e promette grande visibilità delle nostre eccellenze di Capitanata, veicolate sui media e sostenuti dalla popolarità e simpatia del giovane artista. Nei vari incontri finora svolti, molti Sindaci della provincia di Foggia hanno manifestato forte interesse ed apprezzamento per l’iniziativa ed a breve sarà pertanto comunicato il “Santino Tour”, percorso che inizia in terra dauna e che presto verrà sdoganato sull’intero territorio nazionale. Presenti alla conferenza Santino Caravella, il vice presidente provinciale Rosario Cusmai, Nico Palatella e il segretario cittadino di Ambiente e Vita Valentina di Corcia; il progetto ha infatti, nella sua mission, finalità di educazione e rispetto ambientale ed uno scopo sociale per i bambini, dettagli che saranno chiaramente sviscerati durante la conferenza stampa. “Cittadino per un Giorno” di Santino Caravella ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.