Festa di San Nicola: tutto pronto per il corteo storico

“L’acqua, il nuovo Uomo, il ponte tra Oriente e Occidente: San Nicola viene dal mare”. Sono i temi sui quali si articola l’edizione 2018 del corteo storico che ricorda la traslazione delle ossa del santo da Myra (Asia Minore) a Bari nel 1087, in programma il 7 maggio. Al corteo prenderanno parte 500 figuranti, danzatori, ballerine, cavali e cavalieri, e l’attore Pino Insegno che darà voce a San Nicola per raccontare l’avventura dei 52 marinai. Questa parte ‘spettacolare’ sarà preceduta, il giorno 6, da una fedele ricostruzione storica curata dai Padri Domenicani, che si snoderà nella città vecchia.

“Si respira già un’aria di festa – ha detto il sindaco Antonio Decaro presentando la manifestazione – e testimonia una tradizione che lega la storia di S.Nicola a quella della nostra città e l’ha resa simbolo di pace, dialogo tra Oriente e Occidente, non a caso il Papa l’ ha scelta per l’incontro di luglio. Dobbiamo trasformare questa tradizione in un evento spettacolare che attiri un gran numero di turisti”.

Fonte: Ansa