Foggia, incendio in un negozio di musica (foto)

Foggia. Un incendio ha interessato un negozio di strumenti musicali in via Rosati a Foggia. I fatti sono avvenuti verso le ore 1.30. Sul posto i vigili del fuoco. Da raccolta dati, “pare il rogo sia partito da un portone adiacente al negozio, che in pochi è stato completamente avvolto dalle fiamme”. “L’origine dell’incendio non è stata ancora accertata, ma non si esclude, al momento, un corto circuito.” Lo riporta Norbaonline. fotogallery enzo maizzi







