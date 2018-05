Gioia del Colle, sorpreso con 47 kg di hashish nel cofano

Di:

Bari. In questi ultimi giorni, a ridosso delle festività del 25 aprile e del 1° maggio, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno intensificato i controlli su tutte le provincie Bari e Bat, con particolare riferimento alla predisposizione di servizi perlustrativi lungo le principali arterie stradali, al fine di prevenire e reprimere reati in genere. E’ proprio in tale contesto che i Carabinieri a Gioia del Colle hanno arrestato G.C. 51enne, pregiudicato, di Taranto, per detenzione di 47 kg. di hashish.

Il predetto, alla guida di un’utilitaria, nella tarda mattinata di ieri, ha avuto un atteggiamento che ha insospettito un’autoradio di militari che, in servizio perlustrativo, transitava lungo la S.P. che da Gioia del Colle conduce a Taranto. I militari, infatti, nell’incrociare l’autovettura si rendevano conto che il conducente, nel vederli, cercava di lasciare la strada statale per immettersi in una delle arterie secondarie. Da qui l’intuizione, da parte dell’equipaggio dell’autovettura militare, di procedere senza indugio, ad un preliminare controllo. Alla richiesta dei

documenti d’identità, l’agitazione dell’uomo aumentava come se stesse nascondendo qualcosa, pertanto i militari decidevano di procedere ad una perquisizione personale e veicolare la quale, questa volta, sorprendeva gli stessi operanti quando da due sacchi di plastica presenti nel cofano dell’utilitaria saltavano fuori ben 47 kg. di hashish. Per C.G. sono così

scattate le manette e su disposizione della competente A.G. è stato tradotto nel carcere di Bari.

La droga rinvenuta, sottoposta a sequestro, verrà analizzata dal L.A.S.S. (Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti) del Comando Provinciale Carabinieri di Bari, al fine di stabilirne il principio qualitativo e quantitativo. Il valore al dettaglio della droga immessa sul mercato è stato stimato in circa 500.000 euro.

Indagini in corso per risalire alla provenienza della sostanza stupefacentec sequestrata e degli altri eventuali responsabili dell’illecito traffico.