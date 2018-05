Di:



Manfredonia, 2 maggio 2019. Folle inseguimento ad alta velocità sulla SS 89 ieri pomeriggio: protagonisti Nicola Cannone di 28 anni e Giuseppe Stefano Bruno di un anno più grande. I due si trovavano nel centro abitato di Manfredonia quando, verso le 16.45, gli agenti di polizia hanno intercettato un’Alfa Romeo Giulietta durante il loro abituale servizio di pattugliamento. L’automobile sarebbe quindi sfrecciata nel tentativo di seminare la polizia e, da lì, ha avuto inizio un inseguimento ad alta velocità andato avanti per decine di chilometri. La coppia, ignorando traffico, precedenze e semafori, ha imboccato la statale prima di essere fermata all’altezza del km 172: le pattuglie, con l’aiuto della Sala Operativa della Questura di Foggia, hanno creato un blocco stradale per la vettura. I due hanno tentato la fuga a gambe ma senza successo: sono stati ovviamente fermati e entrambi arrestati per resistenza a pubblico ufficiale. Fonte: Foggia Today Folle inseguimento tra Foggia e Manfredonia: due arresti ultima modifica: da

