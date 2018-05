Manfredonia, Romani “3 maggio: voto su un bilancio dove i conti non tornano più”

Di:

Il prossimo 3 maggio 2018 all’attenzione del Consiglio Comunale saranno sottoposte le proposte di approvazione del DUP (Documento Unico di Programmazione), del Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018-2020, in ordine alle quali, in questi giorni, è emersa, a seguito della nota prot. 14173 a firma della Dirigente Settore Economico-Finanziario, l’inesistenza dei titoli giuridici relativi ai crediti tributari per circa € 17.700.000,00 oltre all’inesistenza dei titoli giuridici relativi ai crediti tributari per oltre € 8.900.000,00 della ex GEMA, accertati con atti deliberativi di Giunta Comunale n. 197/15 e Consiglio Comunale n. 30/15.

È evidente che la procedura utilizzata per la determinazione dei crediti accertati dell’Ente per quel ci è dato capire leggendo la copiosa documentazione epistolare (notificata anche a noi consiglieri comunali) avvenuta tra l’Ente Comune di Manfredonia, Dirigente di Settore e Società di Riscossione Tributi, è stata assunta in palese violazione della vigente norma di settore di cui al Decreto Legislativo n 118/2011.

L’inesistenza dei titoli giuridici (così come citato nella suddetta corrispondenza) non può essere da supporto al mantenimento in bilancio dei crediti di dubbia attendibilità come emerso nella citata nota prot. N. 14173 del Settore Economico Finanziario e dove impediva all’Ente di utilizzare la procedura di Ammortamento degli stessi prevista per legge, per cui le deliberazioni di G.C. n. 197/15 e di C.C. n. 30/15 dovrebbero essere dichiarate illegittime.

È di macroscopica evidenza che tutto ciò porta inesorabilmente ha un “equivoco” già soggettato già in passato da un’attenta verifica dalla competente autorità giuridico-contabile e che induce a pensare a una inesistenza giuridica delle poste in bilancio, per effetto delle quali incida sulla “legittima” acquisizione di quei documenti contabili posti all’ordine del giorno del prossimo 3 maggio e precisamente DUP, BILANCIO DI PREVISIONE 2018, BILANCIO PLURIENNALE 2018/2020, PIANO DI RIENTRO ECONOMICO FINANZIARIO 2017/2019, e ciò che ne consegue in ossequio al PATTO DI STABILITÀ.

Avv. Cristiano Romani

Presidente Commissione Bilancio e Partecipate