Strada provinciale 58 Manfredonia - San Giovanni Rotondo (archivio image google maps)

Manfredonia, 02 maggio 2018. Incidente stradale stamani, dopo le ore 11, sulla S.P. 58 Manfredonia – San Giovanni Rotondo. Il sinistro è avvenuto sul ponte che devia a sinistra verso la SS89 Garganica direzione Foggia, a destra verso Monte Sant’Angelo e il Gargano. Accertamenti in corso per stabilire le cause dell’incidente, che ha coinvolto un’autovettura. Il conducente del mezzo sarebbe rimasto ferito gravemente. Da raccolta dati, l’uomo alla guida dell’auto, una Opel, avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo a causa di un malore. Nel veicolo con l’uomo la moglie, anch’essa rimasta ferita. La coppia è originaria di Manfredonia. Sul posto gli agenti della Polizia municipale, che procedono per i rilievi, i Carabinieri di Manfredonia, impegnati per la viabilità, i Vigili del fuoco del distaccamento locale. Redazione StatoQuotidiano.it – Riproduzione riservata Manfredonia – San Giovanni Rotondo, incidente stradale: 1 ferito grave ultima modifica: da

