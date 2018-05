“Oasi Lago Salso, cambia la gestione ma la nostra situazione è sempre critica”

Di:

Manfredonia, 02 maggio 2018. “Cambia la gestione della Oasi Lago Salso ma la nostra situazione resta sempre uguale”. E’ quanto dicono a StatoQuotidiano Luigi Rignanese, Donato Iacoviello, Michele Castriotta, 3 operai dal lontano 2007 della SpA di Manfredonia. In particolare, i 3 dipendenti erano Lsu dal 1996 fino al 2000. In seguito (sempre nel 2000) si sono visti “obbligati a costituire una cooperativa, ai fini di una stabilizzazione, mai arrivata”, e sono dipendenti a tutti gli effetti della società di Manfredonia, costituita da un 96% di quote dell’Ente Parco Nazionale del Gargano (dopo la donazione gratuita delle quote dal Comune di Manfredonia), e il restante 4% del Centro Studi Naturalistici Onlus di Foggia.

“Perchè non lavoriamo da 2 anni? Perchè in seguito ad alcuni decreti ingiuntivi da parte di un’associazione e una ditta privata, nei confronti dell’Oasi, sono state bloccate le nostre attività e anche i fondi che la Comunità Europea stanziava per la società. Attualmente – dicono i dipendenti – anche i fondi relativi alla PAC (Politica Agricola Comune) sono stati stanziati ma sono fermi, con relative conseguenze per gli operai. Solo le somme della PAC – aggiungono i dipendenti – sarebbero sufficienti, come ogni anno, per retribuire delle giornate e i contributi per una successiva disoccupazione agricola in nostro favore. Queste somme rappresenterebbero un sostegno fondamentale per le nostre famiglie. Dunque, ci chiediamo: come mai ad oggi non abbiamo ricevuto risposte da nessuno, nonostante la nuova gestione della società sia partita da mesi? E nonostante l’Oasi Lago Salso, area di importanza naturalistica europea, è abbandonata nello stato attuale?”.

“Rivolgiamo un appello al Comune di Manfredonia, e alla stessa società Oasi Lago Salso: vogliamo una risoluzione immediata alle nostre problematiche, alla mancanza di questi fondi, perchè la nostra attuale situazione economica ha creato delle tensioni e problemi seri anche nelle nostre famiglie”.

