IL TENENTE COLONNELLO MARCO AQUILIO, COMANDANTE COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI FOGGIA (PH ENZO MAIZZI)

Di:



L’Associazione Legali di Capitanata il 4 maggio 2018 dalle ore 15:30 alle ore 19:30 terrà un convegno intitolato”PROFILI CRIMINOGENI DELLE MAFIE IN CAPITANATA” presso il Salone del Tribunale della Dogana Provincia di Foggia sita in Piazza XX Settembre n. 20. Interverranno:

Dott. Massimo Mariani Prefetto di Foggia,

Dott. Ludovico Vaccaro Procuratore Capo della Repubblica del Tribunale di Foggia,

Dott. Mario Della Cioppa Questore di Foggia,

Dott. Alfredo Fabbrocini Dirigente della II Sezione del Servizio Centrale Operativo(SCO),

Dott. Marco Aquilio Colonnello del Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia. Modera Dott. Michele Loffredo Giornalista. Il presidente dell’ALC Avv. Luigi Sorace “Profili criminogeni delle mafie”, convegno a Foggia ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.