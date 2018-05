Immagini in allegato

Di:



Manfredonia, 02 maggio 2018. Sempre più richiesti i volontari dell’ANC, Associazione Nazionale Carabinieri, Sezione di Manfredonia, che hanno partecipato, su invito del Rettore della Basilica del Santuario dell’Incoronata, Don Ugo Rega, alla festività in onore della Madre di Dio Incoronata di Foggia. I festeggiamenti sono iniziati mercoledì 24 aprile con il rito della Vestizione e della Incoronazione della statua dell’Incoronata, seguito dal suggestivo evento del sabato mattina, con la tradizionale cavalcata degli angeli, manifestazione folcloristica, ma religiosa, che ha visto la partecipazione di circa 20 comuni limitrofi che allestiscono dei carri rappresentativi la vita e scene bibliche e allegorici. Vi era molto entusiasmo tra i paesi partecipanti alla manifestazionee alcuni di essi hanno rappresentato più di un carro. Nei vari giorni di festa, si sono avvicendati nella Basilica della Beata Vergine Il Cardinale Edoardo Menichelli, emerito di Ancona-Osimo, S.E. Rev.ma Mons. Giacomo Cirulli, Vescovo di Teano-Calvi, S.E. Rev.ma Mons. Vincenzo Pelvi, Vescovo Metropolita di Foggia-Bovino, S.E. Rev.ma Ciro Fanelli, Vescovo di Melfi-Rapolla – Venosa, S.E. Rev.ma Luigi Renna, Vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano e tantissimi sacerdoti, i quali hanno celebrato l’Eucarestia. Le giornate di festa sono state occasione di condivisione di fede e calore mariano. Ogni evento di grande richiede una capillare organizzazione e presenza di gente capace e organizzata per la buona riuscita dei festeggiamenti. Sono nettamente in aumento le richieste di collaborazione della Associazione ANC che ha partecipato con un considerevole numero di soci volontari con le attrezzature necessarie, Al termine degli eventi, il Rettore Don Ugo Rega ha ringraziato pubblicamente l’ANC e il bravo Presidente Dott. Michele Trotta. (Nota stampa) FOTOGALLERY



Ringraziamenti all’ANC Manfredonia dal rettore della Basilica Incoronata ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.