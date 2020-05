A Foggia aperto domenica 3 maggio l’Ipercoop di Viale degli Aviatori

, 02 maggio 2020. Insegna accesa domenica 3 maggio per l’Ipercoop di viale degli Aviatori a Foggia all’interno del Centro commerciale La Mongolfiera. Dopo il via libera del Comune i soci e i consumatori potranno fare la spesa dalle 10 alle 18. Dal lunedì al sabato l’Ipercoop sarà aperto dalle 9 alle 19.30.: da subito infatti la Cooperativa ha attivato una serie di misure cautelative, proseguendo poi nell’applicazione di quelle indicate progressivamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, interpretando con il massimo rigore e la massima serietà le prescrizioni e le indicazioni date, e collaborando in maniera proattiva affinché tutti siano messi in condizione di adottare comportamenti virtuosi.

Coop è e sarà vicino alla comunità perché è solo pensando da comunità e per la comunità che supereremo insieme questa emergenza.