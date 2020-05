Aiuti alle PMI, Gatta “Anche consiglieri centrosinistra denotato inefficienza Regione”

Nota del vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta di Forza Italia.

“Finalmente, qualcuno della maggioranza con una buona dose di onestà intellettuale prende atto dell’inefficienza della Regione Puglia guidata da Emiliano: cinque colleghi consiglieri di centrosinistra hanno stigmatizzato i gravi ritardi nell’erogazione dei fondi a sostegno delle piccole e medie imprese. 150 milioni di euro per il microcredito incagliati nelle lungaggini burocratiche: l’avviso è pronto, ma nulla si muove all’orizzonte e nel frattempo le attività economiche affogano nella crisi. Noi lo diciamo da tempo ed oggi, finalmente, se ne accorgono anche dai banchi della maggioranza.

Del resto, quando si parla di programmazione e spesa dei fondi disponibili, la Puglia è sempre fanalino di coda. Basti pensare al drammatico stato dei fondi comunitari per l’agricoltura: la Giunta regionale è gravemente indietro nella spesa e siamo l’ultima Regione d’Italia anche su questo, nonostante l’importanza strategica del settore agricolo per la nostra economia e nonostante le difficoltà del settore. Oggi, la sostanza non cambia: Emiliano non accelera le procedure, i soldi non arrivano e per i cittadini, quindi, solo una mitragliata di promesse senza un aiuto serio, concreto e quantomai urgente”.