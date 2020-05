Buongiorno Italia che non si spaventa: grazie agli artisti di Manfredonia

O.

Ce ne sono stati diversi, da nord a sud della città. Ne cito in particolare uno, Matteo Guerra, perché ho potuto ascoltarlo da casa, con piacere. Il primo maggio, dalle 18, ha rallegrato il quartiere Monticchio rispolverando brani che nell’ultimo periodo ci hanno scaldato il cuore. Tra gli altri: L’Italiano di Toto Cutugno, l’inno di Mameli (che finalmente ha iniziato a rappresentarci anche oltre i campionati di calcio), Il mondo di Jimmy Fontana. Lasciandovi ad un video della sua performance, ringrazio tutti gli artisti di Manfredonia che in queste settimane, nonostante il periodo particolarmente duro per il mondo dello spettacolo, si sono prodigati da balconi, terrazze e anche dall’intimità delle loro case con esibizioni a volte allegre ed altre toccanti, ma sempre coinvolgenti, per tenerci compagnia. E come canta Jimmy Fontana: “La notte insegue sempre il giorno… ed il giorno verrà”. Maria Teresa Valente

, 02 maggio 2020. Gli ultimi due mesi li abbiamo vissuti immersi in un soffocante presente e nell’altalenante ansia di un futuro incerto. Da lunedì potremo riavvicinarci agli affetti (parenti) cercando di evitare gli affetti (da Coronavirus). Non sarà facile come non lo è stato nulla finora, specialmente per chi è stato in prima linea a combattere contro questo nemico invisibile, ma CE LA FAREMEppure, in questo momento di difficoltà è stato bello riuscire ad essere comunque uniti, anche grazie ad iniziative di cantanti e musicisti di Manfredonia che ci hanno tenuto compagnia con le loro performance dai balconi di casa.