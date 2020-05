Canale 5 trasmette “Contagion”, il film sulla pandemia scatena i social

02 maggio 2020. “50 giorni fa vi dissi di guardare “Contagion”, ma nada. Oggi tutti a parlare del film e delle correlazioni con il nostro amato # covid19 , meglio tardi che mai“., con protagonisti Marion Cotillard, Matt Damon, Laurence Fishburne, Jude Law, Gwymeth Paltrow, Kate Winslet, Bryan Cranston.

«Io credo che un palinsesto più scellerato, insensato e controproducente di quello di stasera di Canale 5 non sia mai stato realizzato in 66 anni di televisione. #Contagion». «Un film girato nove anni fa ma sembra scritto poche settimane fa. Impressionante!». «Secondo me è stato De Luca a chiedere di mandare in onda questo Film #Contagion».

Dopo essere stata ad Hong Kong in viaggio d’affari, Beth Emhoff crolla a terra apparentemente per una banale influenza. Portata velocemente in ospedale, muore poco dopo il suo ricovero a causa di una malattia sconosciuta. La donna viene quindi indicata come la prima persona conosciuta ad aver contratto questa malattia, che viene indicata successivamente con la sigla di virus MEV-1. Nella ricerca di una possibile cura, il dottor Ellis Cheever, capo del CDC, incarica la dottoressa Ally Hextall di indagare sui primi casi di morti. Contemporaneamente la dottoressa Leonora Orantes viene inviata in un villaggio cinese alla ricerca del paziente zero. Viene scoperto che il ceppo iniziale si è diffuso per un incrocio di virus tra pipistrello e maiale e che il virus originario colpisce polmoni e sistema nervoso. Intanto si diffonde il panico tra la popolazione che vede la malattia proliferare senza che vi siano rimedi efficaci. Un blogger, Alan Krumwiede, che si occupa di teorie del complotto decide di lucrare sulla situazione, e si accorda con un’azienda produttrice di un rimedio omeopatico a base di forsizia per far credere che questo preparato possa curare il virus. Tramite un inganno (si finge malato e poi guarito grazie alla forsizia) ottiene milioni di contatti per il proprio blog, mentre nel mondo il virus si diffonde e miete milioni di vittime.

Il dottor Cheever annuncia alla dottoressa Hextall che la malattia è troppo pericolosa e pertanto il virus dovrà essere trattato con livello di Biosicurezza 4. Tuttavia il dottor Ian Sussman, contravvenendo all’ordine del dottor Cheever, riesce a far riprodurre il virus in colture virali, passo fondamentale nella ricerca di un vaccino. Durante l’organizzazione medica dei siti dove stazionare i numerosi infetti da MEV-1, la stessa dottoressa Erin Mears contrae la malattia, morendo in uno dei luoghi che essa stessa aveva dato ordine di organizzare.

Dopo diversi giorni è pronto un vaccino che deve però passare attraverso la lunga fase della sperimentazione clinica, ma la dottoressa Hextall decide di testare l’efficacia del vaccino su se stessa, cosa che permetterebbe un’approvazione più veloce dello stesso. La stessa dottoressa farà visita al padre, precedentemente infettato dal virus, per testare il vaccino, che risulta essere efficace. Dopo essere stato approvato, non essendoci scorte sufficienti per la somministrazione in contemporanea a tutti i malati, si decide di somministrarlo a scaglioni, basandosi sull’estrazione a sorte delle date di nascita dei cittadini per determinare un ordine di ricezione del vaccino. Molte persone però, convinte da Krumwiede, spingono perché il vaccino non venga imposto a tutti.

Il blogger viene arrestato ed accusato di cospirazione, truffa e omicidio colposo: le analisi sullo stesso Krumwiede dimostrano infatti che l’uomo, non presentando anticorpi contro il virus MEV-1, non ne è stato mai affetto e che la cura omeopatica della forsizia era un inganno. Il dottor Cheever rinuncia al proprio vaccino e lo dona al figlio di un guardiano, che aveva assistito alla telefonata con cui il dottore aveva indebitamente sfruttato la propria posizione per far fuggire la moglie da Minneapolis prima che la città venisse messa in quarantena. Nel finale viene mostrata la trasmissione iniziale del virus. Delle pale meccaniche dell’azienda per cui lavorava Beth Emhoff estirpano delle palme da una foresta nei pressi di Hong Kong, piante dalle quali vengono disturbati alcuni pipistrelli che si spostano su un albero di banane; uno di questi cibandosi dei frutti ne fa cadere un pezzo all’interno di un capannone in cui uno dei maiali allevati lo mangia. Il maiale, successivamente ucciso e portato in un ristorante del centro di Hong Kong, viene trattato a mani nude dallo chef. Lo stesso cuoco, senza lavarsi le mani successivamente al contatto con la bocca del suino, stringerà le mani di Beth Emhoff che si trova proprio nel ristorante della metropoli durante il viaggio di lavoro per la propria azienda, facendola diventare il paziente zero.

Nel febbraio 2010 venne annunciato il progetto del film, con la notizia che Matt Damon e Jude Law sarebbero riapparsi assieme in Contagion dopo Il talento di Mr. Ripley del 1999. Kate Winslet e Marion Cotillard si sono unite al cast nel corso dello stesso mese. Per girare al meglio il film, il regista Steven Soderbergh ha collaborato con il CDC ed ha anche lavorato con un gruppo di consulenti scientifici.

Con un budget di 60 milioni di dollari, le riprese del film sono iniziate il 25 settembre 2010 con l’intenzione iniziale di far uscire il film l’11 gennaio 2011. I luoghi delle riprese comprendono Atlanta, Chicago, Minneapolis, San Francisco, Dubai, Giappone, Svizzera, Regno Unito, Brasile, Russia e Malaysia. Sono state girate anche alcune scene all’Aeroporto Internazionale di Hong Kong.

Distribuzione

Il 14 luglio 2011 è stato pubblicato il primo trailer ufficiale del film ed il 28 agosto dello stesso anno è stato distribuito il trailer in lingua italiana. Il film è stato presentato fuori concorso alla 68ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia in anteprima mondiale il 3 settembre 2011. Durante la sua presenza alla Mostra del cinema, il regista ha smentito le voci sul suo ritiro dalla scena cinematografica. Il film è uscito nelle sale statunitensi e italiane a partire dal 9 settembre 2011.

Accoglienza

In totale il film ha incassato negli Stati Uniti 75 milioni di dollari e negli altri paesi 61 milioni di dollari, per un totale complessivo di 136 milioni di dollari.

Casi mediatici

Il film è tornato popolare durante la pandemia di COVID-19 del 2019-2020 poiché presenta svariate analogie con la pandemia in questione. Nel film il virus nasce in Cina, esattamente come è accaduto nella realtà, ma a Hong Kong anziché a Wuhan. Anche la Pandemia influenzale del 2009-2010 ha similitudini con l’origine del virus dal maiale, ma a differenza della Cina, è nata in Messico.