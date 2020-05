Caporalato. Bordo: bene arresti, fenomeno vergognoso

(ANSA) – ROMA, 2 MAG – “. Il quadro emerso dalle indagini e’ agghiacciante. Nelle strutture utilizzate dai lavoratori mancava ogni minima condizione igienica: cucine sporchissime, bagni indecenti, stanze da letto adatte piu’ per le bestie che per gli essere umani. E i braccianti che erano costretti a pagare addirittura fino a 50 euro per questi tuguri. E’ davvero una vergogna che si debba assistere ancora a fenomeni di questo genere e che alcuni possano arrivare a calpestare fino a questo punto la dignita’ delle persone. Quanto emerso da questa operazione dimostra comunque ancora una volta quanto giusta sia stata la nostra scelta nella scorsa legislatura di approvare una legge contro il caporalato, che prevede pene molto severe per i colpevoli”. Lo dichiara il vice capogruppo democratico alla Camera Michele BORDO. MAT-COM 02-MAG-20 12:07 NNNN