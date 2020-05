Covid-19, medico foggiano salva la vita di un paziente in un ospedale inglese

Leonard Whitehurst è stato ricoverato al Royal Cornwall Hospital il 16 marzo scorso con un’infezione confermata di COVID-19. Nel corso del suo soggiorno la sua situazione si è aggravata, richiedendo 19 litri di ossigeno e stava ancora peggiorando. Il dottor Giorgio Gentile, un nefrologo consulente italiano originario di F

oggia, lavora presso il Royal Cornwall Hospitals Trust dal 2015 e si trasferito qui con la sua famiglia. Ha capito che era necessario intervenire immediatamente per salvare la vita del suo paziente.

“Leonard stava velocemente peggiorando e l’escalation all’ITU per la ventilazione non era un’opzione”, ha affermato il dott. Gentile. “Dato che il paziente non era preparato per essere ventilato artificialmente, la prospettiva era molto cupa. Durante questo periodo, il dott. Gentile consultava regolarmente la letteratura medica e mantenendo contatti regolari con la sua rete di colleghi italiani coinvolti in prima linea contro COVID-19. Grazie a questo, Gentile era venuto a conoscenza di molteplici segnalazioni di persone in condizioni molto gravi che erano notevolmente migliorate dopo il trattamento con tocilizumab – un farmaco immunosoppressore, comunemente usato nel trattamento dell’artrite reumatoide, approvato da poco tempo dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) nel trattamento del Covid-19.

“L’esperienza italiana sembra rispecchiare uno studio preliminare ma promettente di scienziati cinesi, che hanno usato tocilizumab in 21 pazienti con risultati molto incoraggianti“, spiega Gentile. “Il nostro paziente aveva tutti i segni di laboratorio della cosiddetta” tempesta di citochine “[una reazione eccessiva del sistema immunitario del corpo], di cui ero a conoscenza grazie a un articolo pubblicato sulla rivista The Lancet. “Lo stesso articolo ipotizzava che tocilizumab potesse essere usato per trattare pazienti con polmonite COVID-19 grave e iperinfiammazione, che sono ad alto rischio di progressione verso la sindrome da distress respiratorio acuto e la morte”. Leonard ha ricevuto due infusioni di tocilizumab a distanza di 12 ore.

Prima dell’infusione, la sua saturazione di ossigeno era del 75% su 19 litri di ossigeno. Dopo l’infusione, le sue condizioni cliniche e la sua saturazione di ossigeno sono migliorate molto rapidamente, per poi continuare a migliorare gradualmente e costantemente nei giorni successivi. Il dott. Gentile ha sottolineato che sebbene il tocilizumab funzioni per il suo paziente, sono necessarie ulteriori prove da rigorosi studi randomizzati e controllati per stabilire pienamente il ruolo del farmaco nella polmonite COVID-19.

