Covid-19, un ragazzo di San Severo esegue “Con te partiró” in memoria delle vittime

“”Con te partiró” di Andrea Bocelli – una cover di Antonio Pio Pennacchia. Un brano eseguito in memoria delle vittime del Covid-19 ma anche come dedica agli operatori sanitari rivelatesi in questa emergenza veri e propri eroi!”. Lo scrive il giovanedi San Severo. Uno splendido pensiero accompagnato da un video da brivido che sta facendo il giro dei social. https://www.facebook.com/antonio.pennacchia.77/videos/1202993796706721/