Covid. In Puglia “il dato si è consolidato”. Focus: dal picco di fine marzo ad oggi

: la Regione informa che oggi, sabato 2 maggio in Puglia, sono stati registrati 1.078 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 34 casi, così suddivisi: 3 nella Provincia di Bari; 3 nella Provincia Bat; 4 nella Provincia di Brindisi;; 6 nella Provincia di Lecce; 2 nella Provincia di Taranto. Sono stati registrati 2 decessi: 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 65.370 test. Sono 757 i pazienti guariti. 2954 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4133 così divisi: 1.319 nella Provincia di Bari; 377 nella Provincia di Bat; 581 nella Provincia di Brindisi; 1066 nella Provincia di Foggia; 495 nella Provincia di Lecce; 263 nella Provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione; 3 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

NOTA BENE: LA MAPPA ODIERNA DAL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO REGIONALE DELLA PUGLIA, CON LE RELATIVE COLORAZIONI, FA RIFERIMENTO AGLI “ATTUALMENTE POSITIVI” E NON AL TOTALE COMPLESSIVO (AL 02.05.2020)

FOCUS STATOQUOTIDIANO

Incidenza (RSI) casi COVID-19, per comune: Manfredonia 54.6% (SLIDE) dati ufficiali al 22 aprile 2020, report a cura delle Direzioni strategiche, dei Laboratori SARS-CoV-2 e degli Operatori delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario provinciali.