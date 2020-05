Quasi tutti i Presidenti delle regioni d’Italia hanno ringraziato e premiato con risorse economiche i propri Infermieri per il lavoro reso in prima linea con riposi mancati alto rischio di contagio e turni massacranti al servizio dei cittadini in questo particolare momento di emergenza sanitaria. Michele Emiliano, il presidente della Puglia, NO.

Solito copione, quello che Emiliano recita in danno degli Infermieri, da una parte stringe la mano alla firma dei contratti e dall’altra li “svende” nel loro riconoscimento professionale ed economico. Per questo, la redazione di NurseTimes lancia la campagna mediatica per arrivare al riconoscimento di indennità di rischio biologico e un premio economico in favore degli infermieri che stanno ancora combattendo contro un nemico invisibile. Nessun premio economico potrà mai ripagare l’enorme sacrificio degli infermieri pugliesi, ma è altrettanto vergognoso non riconoscerne il suo valore giacche’ ampiamente riconosciuto da altri Presidenti.

Abbiamo progettato alcuni “slogan” per esaltare l’inconcludenza e la insensibilità del presidente della Puglia Michele Emiliano nei riguardi della classe infermieristica, da utilizzare in un “Flash Mob” virtuale in programmazione.

Aiutaci a scegliere il più efficace tra quelli sottostanti ed eventualmente componi tu uno slogan adeguato, (senza utilizzare frasi offensive):

Il Premio di Emiliano agli infermieri: zero

Emiliano, 0 grazie e 0 premi agli Infermieri Pugliesi: Vergogna!

Oppure l’hashtag: #EmilianoSnobbaGliInfermieri

