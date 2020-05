La Caritas Diocesana di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo nell’emergenza Covid19

Dal 30 marzo 2020 al 30 aprile 2020, la, è stata impegnata, grazie all’aiuto di operatori e volontari, nel sostegno delle famiglie colpite dall’emergenza covid-19. L’attività è stata coadiuvata oltre che dai tanti volontari, anche da diverse associazioni, dal gruppo di Spesa Sospesa, da donazioni di aziende o singoli cittadini che hanno voluto dare un contributo a chiunque nella città si trovasse in stato di bisogno. Importante anche il contributo del Comune di Manfredonia che ha deciso di stanziare 40.000 euro a favore di questa attività.

In totale nel primo mese sono stati distribuiti 2987 kit alimentari, con una media giornaliera di 124 pacchi (per 24 giorni). Le persone singole che hanno ritirato il kit alimentare, riferito al gruppo familiare sono 1443. Facendo una media, dai dati in nostro possesso, ipotizzando tre componenti per nucleo familiare, sono state servite complessivamente 4300 persone circa. Ma il dato allarmante è che accanto alle persone che da molto tempo erano in difficoltà, sono comparse fasce sociali inaspettate: pescatori, braccianti, badanti, addetti del settore edile, operai, commessi, commercianti e impiegati nella ristorazione. “Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca…ci siamo tutti”. (Papa Francesco)

La Caritas Diocesana desidera ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per dare il proprio contributo.

Emergenza Covid-19 Dal 30 marzo 2020 al 30 aprile 2020, la Caritas Diocesana di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, è stata impegnata, grazie all’aiuto di operatori e volontari, nel sostegno delle famiglie colpite dall’emergenza covid-19. L’attività è stata coadiuvata oltre che dai tanti volontari, anche da diverse associazioni, dal gruppo di Spesa Sospesa, da donazioni di aziende o singoli cittadini che hanno voluto dare un contributo a chiunque nella città si trovasse in stato di bisogno. Importante anche il contributo del Comune di Manfredonia che ha deciso di stanziare 40.000 euro a favore di questa attività.In totale nel primo mese sono stati distribuiti 2987 kit alimentari, con una media giornaliera di 124 pacchi (per 24 giorni). Le persone singole che hanno ritirato il kit alimentare, riferito al gruppo familiare sono 1443. Facendo una media, dai dati in nostro possesso, ipotizzando tre componenti per nucleo familiare, sono state servite complessivamente 4300 persone circa. Pubblicato da Caritas Diocesana Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo su Sabato 2 maggio 2020

In questi giorni così difficili, l’intera città ha dimostrato vera unità e viva sensibilità nel soccorrere le persone investite dalla crisi economica provocata dal coronavirus. Un sentito grazie va a tutti i promotori di “Spesa Sospesa”, alle testate giornalistiche, alle tante associazioni accorse in sostegno dell’iniziativa, all’Associazione Nazionale Carabinieri, Pro Loco e UISP, alle forze dell’ordine che quotidianamente hanno garantito la propria presenza presso il centro distribuzione a tutte le aziende e i privati cittadini che hanno fatto sentire il proprio calore in un momento così grigio per la storia del nostro Paese.

A partire dal 4 Maggio 2020 la distribuzione presso i locali della mensa “Pane di Vita” avverrà il Lunedi, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

​Gli uffici della Caritas Diocesana, siti in via San Giovanni Bosco 41/A, resteranno chiusi al pubblico ma disponibili grazie al servizio telefonico al numero 0884.581885 per dare sostegno e aiuto a quanti ne facciano richiesta.

Equipe Caritas Diocesana di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo