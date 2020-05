Operazione anticaporalato nel Foggiano: arrestati imprenditori e sequestrate aziende agricole

È in corso un’operazione anticaporalato da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia, coordinati dalla Procura della Repubblica del capoluogo. Decine di militari stanno eseguendo alcune misure cautelari personali nei confronti di 3 imprenditori agricoli della provincia: secondo le indagini svolte dagli inquirenti i tre sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e in alcuni casi anche di impiego di manodopera clandestina. Sottoposte a controllo giudiziario aziende agricole della provincia su disposizione del Tribunale di Foggia, in luogo del sequestro preventivo, al fine così di preservare la funzionalità delle stesse a tutela dei lavorati e del tessuto socio-economico del territorio. I dettagli e il resoconto dell’operazione anticaporalato verranno forniti a operazioni concluse.

Fonte: Foggiacittaaperta.it