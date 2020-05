“Sono calati di oltre il 20% i donatori di sangue, si rischia il crollo in pochi giorni”

“La situazione è abbastanza seria, la paura suscitata dal Covid-19 ha provocato una diminuzione di oltre 20% dei donatori afferenti al nostro Centro. Questa situazione si verifica non solo in tutta la Capitanata ma coinvolge la Regione e la Nazione”.

Il Dott. Michele Centra, Primario del SIMT (Servizio di Immunoematologia e Medicina trasfusionale) del Policlinico di Foggia, lancia l’allarme. Dall’inizio della pandemia sono stato vari gli appelli, a partire da quello dell’Istituto Superiore della Sanità, e del CNS (Centro Nazionale Sangue) a recarsi a donare sangue, iniziativa rallentata a seguito del diffondersi del contagio. Foggia e provincia hanno registrato, a fasi alterne, picchi di raccolta e giorni di scarsità. Nel frattempo sono state disposte sulle pagine social delle associazioni, campagne di sensibilizzazione sul tema. La media dei risultati, al momento, è negativa rispetto al fabbisogno dei diversi reparti del Policlinico, come se la pandemia avesse polarizzato tutto intorno a sé. Ma le urgenze trasfusionali non si sono fermate.

Dottor Centra, ci spieghi quali sono le difficoltà oggi per il Simt. La paura del contagio ha rallentato le donazioni di sangue, prima si riusciva a mantenere un equilibrio fra la richiesta di sangue e la disponibilità reperita dal nostro reparto. In genere ciò avveniva fra 30 persone che donavano, in alcuni casi anche 40 al giorno, a fronte di altrettanta richiesta, oggi questo è equilibrio non tiene più, rischiamo il crollo fra 3-4 giorni.

Tutti assorbiti dall’emergenza Covid-19?. Ci sono pazienti ematologici, oncologici, emorragici degli altri reparti, i talassemici, quelli che hanno subito un trauma da incidente stradale, questi continuano ad aver bisogno di sangue.

Si può chiedere sangue che proviene da fuori? Una rete trasfusionale regionale consente una sorta di compensazione tra i Centri, in modo che si trova in una situazione di eccedenza possa cedere unità di sangue ai centri in carenza. Però i Centri Trasfusionali producono ed inviano solo emazie concentrate su cui non si possono produrre piastrine, che si possono ottenere solo con sangue prelevato nella stessa giornata e nello stesso Centro.

Può chiarire meglio questo concetto? Ai pazienti ematologici servono piastrine, un pool di concentrato di piastrine si ottiene dalla lavorazione di 4-5 unità di sangue, questa produzione serve quotidianamente per curare linfomi, mielomi, leucemia, altre patologie in cui si verificano situazioni di piastrinopenie cioè carenza di piastrine, se si effettuano poche donazioni è impossibile produrre il suddetto emocomponente esponendo i pazienti ad eventi emorragici.

La paura del Covid ferma la raccolta sangue? Il percorso di chi arriva da noi per la donazione è estremamente sicuro, è lo stesso percorso che facciamo noi operatori, altrimenti dovremmo essere tutti contagiati. Anche se nelle zone limitrofi al Centro sono dislocati il laboratorio dove si effettuano gli esami Covid (ovvio, il policlinico di Foggia è un Centro Covid) questo non espone a nessun rischio l’utenza e quindi il donatore. Inoltre non esiste alcuna evidenza scientifica che il contagio si trametta per via ematica.

Avete attivato anche altri percorsi per motivare il donatore, a parte rassicurarlo sui dispositivi di sicurezza? Il donatore deve concordare con l’associazione di appartenenza o con gli operatori del Centro una programmazione oraria di accesso per evitare assembramenti e attese improprie, dopo sarà sottoposto ad un triage e al rispetto di un preciso algoritmo, come prevede il CNS (Centro Nazionale Sangue), poi sulla base di un consenso informato, oltre agli esami che la normativa prevede per l’idoneità alla donazione e alla trasfusione del sangue donato, prevediamo di eseguire gratuitamente anche il controllo degli anticorpi contro il Covid-19 non appena la Regione approverà il protocollo che l’azienda Policlinico Riuniti di Foggia intende proporre.

L’Avis ne già ha dato comunicazione. Sì ma dobbiamo attendere la risposta della Regione.

Vi incontrerete? A breve è previsto un incontro per definire il protocollo.

Questi test riguarderanno anche i non associati? Oltre all’Avis, esistono anche altre Associazioni come la Fratres, la Fidas, la Croce Rossa, ma esistono anche donatori che non hanno nessuna iscrizione ad alcuna associazione, eventualmente i test sierologici su menzionati non si effettueranno a tappeto ma su base volontaria, e a prescindere dall’essere o meno associati.

Lei constata che stia diminuendo l’emergenza in ospedale? Siamo in una fase costante dalla quale speriamo ci sia un calo, il problema è che il virus non è ben conosciuto. Se fosse come tutti gli altri dovrebbe attenuarsi, la raccomandazione della fase due è che vengano adottate tutte le precauzioni previste, il virus è molto contagioso, non sappiamo cosa succede se ci esponiamo ai rischi di mancanza di protezione, la salute e l’economia vanno di pari passo.

La flessione nel numero di donatori è una novità per Foggia? Sì Foggia è sempre stata una città dal grande cuore in questo senso, e anche sulla donazione di midollo osseo siamo uno dei Centri con maggior numero di donatori iscritti al registro nazionale.