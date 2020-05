Zapponeta, sindaco “6 i positivi ad oggi, 4 in isolamento 2 ricoverati”. Obbligo mascherine

, 02 maggio 2020. “COVID19: al momento, i casi positivi al virus sono 6. Di questi, 4 sono in isolamento presso le proprie abitazioni e 2 sono sotto cura presso strutture sanitarie. A tal proposito, in accordo con i sanitari dell’ASL, per i familiari stretti e per tutti coloro i quali sono stati a contatto con i soggetti è stato disposto l’isolamento domiciliare”. Lo rende noto il sindaco di Zapponeta,

“In data odierna, inoltre, ho provveduto ad emanare un’ordinanza che impone, a partire dal 4 maggio 2020, l’utilizzo obbligatorio della mascherina negli spazi pubblici, aperti e chiusi, all’interno del territorio comunale. Infine, mi preme informarvi che, qualora dovessi ravvisare un comportamento errato da parte dei cittadini, sarò costretto ad emanare provvedimenti ancora più restrittivi rispetto a quelle che sono le normative nazionali e regionali vigenti. Pertanto, vi prego di rispettare queste regole, e presto, tutti insieme. Pertanto, vi prego di rispettare queste regole, e presto, tutti insieme, riusciremo a superare questa situazione di emergenza”, conclude il sindaco D’Aloisio.