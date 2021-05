Azzarone ed Emanuele: “Hub in fiera simbolo di efficienza contro l’emergenza”

“L’hub vaccinale attivato all’interno della Fiera di Foggia è il simbolo della volontà di procedere con crescente rapidità ed efficienza verso l’uscita dall’emergenza provocata dalla pandemia. Inoltre, è la struttura più grande realizzata dalla Regione Puglia, per il tramite della ASL Fg, in Capitanata ed è il luogo in cui si attuano i più rigorosi ed efficaci protocolli di sicurezza a vantaggio e tutela dei cittadini, degli operatori sanitari e dei medici di medicina generale”.

E’ la dichiarazione della segretaria provinciale del PD Capitanata, Lia Azzarone, e del segretario del Circolo del PD di Foggia, Davide Emanuele

“Gestire la vaccinazione sarà, quindi, relativamente meno complesso e, soprattutto,

sarà più rapido procedere all’effettuazione dei richiami a quanti sono già stati vaccinati ed alla distribuzione delle dosi attese nelle prossime settimane, con l’auspicio che siano sempre più correttamente proporzionate alle esigenze della popolazione.

Organizzare e gestire una macchina molto complessa in tempi così serrati e con un’enorme pressione sociale non è stato e non sarà semplice, confidiamo, però, nella capacità e nell’intelligenza delle centinaia di donne e uomini quotidianamente impegnati nella più grande campagna di tutela della salute mai realizzata in Italia e nel mondo”.