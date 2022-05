2 maggio 1999: 23 anni fa la Beatificazione di Padre Pio da Pietrelcina

San Giovanni Rotondo (Fg), 2 maggio 2022 – Ventitre anni fa, piazza San Pietro e via della Conciliazione erano insufficienti a contenere il numero dei devoti che si prenotarono per la solenne Concelebrazione Eucaristica della Beatificazione di Padre Pio da Pietrelcina. Vennero organizzate altre due celebrazioni, parallele a quella del Papa, sul sagrato di Santa Maria delle Grazie a San Giovanni Rotondo e sul sagrato della Basilica di San Giovanni in Laterano.

I numeri della Beatificazione di Padre Pio

I numeri diedero ragione alle previsioni: 150 mila fedeli fra piazza san Pietro e via della Conciliazione; 60 mila fedeli a San Giovanni Rotondo e 80 mila fedeli ai piedi della Basilica di San Giovanni in Laterano

Piazza San Pietro e via della Conciliazione gremite

Il 2 maggio 1999, alle ore 9,30 precise un lungo applauso salutava l’ingresso di Papa Giovanni Paolo II. Il suo incedere, ondeggiante e incerto, ricordava tanto quello di Padre Pio. Era visibilmente emozionato nel vedere piazza San Pietro e via della conciliazione gremite con me non mai. Aveva atteso per anni questo giorno e la sua espressione, apparentemente ermetica, rivelava una indicibile commozione. L’incredibile folla continuava ad applaudire. I maxischermi nella piazza si collegavano anche con quanto accadeva a San Giovanni Rotondo e a San Giovanni in Laternano.

Con voce tremula Giovanni Paolo II introdusse la celebrazione della beatificazione di Padre Pio da Pietrelcina e rivolse a tutti il saluto: “Pace a voi, fratelli e sorelle carissimi, pace a voi che facendo memoria delle meraviglie compiute da Dio nostro Padre, con l’opera dello Spirito Santo, nel suo servo fedele l’umile frate Pio da Pietralcina, vi radunate intorno all’altare di Cristo Gesù”. Il nome di Padre Pio sulle labbra del Papa provocò un altro interminabile applauso.

Amen, Alleluia

Dopo i riti di introduzione, S. Ecc. Mons. Vincenzo D’Addario, con al suo fianco il postulatore generale dell’ordine dei frati minori Cappuccini, fr. Paolino Rossi, chiese al Papa di procedere alla beatificazione di Padre Pio. Il presule diede lettura di alcuni cenni biografici del frate cappuccino.

Al termine Giovanni Paolo II pronunciò la formula della beatificazione. Erano le ore 9,58 del 2 maggio 1999. Padre Pio era Beato. I fedeli all’unisono risposero: “Amen, Alleluia”.

Il sorriso di Padre Pio

Nel frattempo si alzò il telo che nascondeva l’arazzo. Al centro dell’impalcatura, per i restauri alla facciata della basilica venne scoperta l’immagine del Beato Pio da Pietrelcina, con i suoi occhi profondi e sereni, il sorriso appena abbozzato, la sua espressione bonaria e paterna. Fu un momento indescrivibile. La piazza sembrava essere impazzita. Tutti esultavano sventolando foular, cappelli, bandierine multicolori. Nei maxischermi, in piazza, si vedevano scene analoghe che arrivavano dalle altre due celebrazioni. Nell’ultimo mese di maggio del millennio, nella quinta domenica di Pasqua, si registrava, la “rivincita di Dio“, come sottolineò qualche commentatore televisivo, ed anche il dono della vergine Maria a Padre Pio.

Accanto all’altare vennero collocate le reliquie del novello beato. Un artistica teca d’argento, opera del maestro Goudji, contenente alcune escare cadute delle stimmate di Padre Pio. Quei grumi di sangue, piccolissima parte di quello in cinquant’anni copiosamente versato, venivano esposti alla venerazione.

L’omelia del Papa

All’omelia il Papa parlò di padre Pio, l’umile frate cappuccino che “ha stupito il mondo con la sua vita”. Ricordò il giorno in cui ebbe “l’occasione di conoscerlo” e ringraziò il Signore che gli dava “la possibilità di scriverlo nell’albo dei beati”. Nella sua riflessione ripercorse i tratti salienti dell’esperienza spirituale del cappuccino stigmatizzato, rievocando i suoi carismi e le prove sopportate “crogiuolo di purificazione”, il suo magistero sublime, le sue grandi opere. Rivolse infine al Beato una preghiera e chiese per tutti “intercessione, soccorso, conforto e pace”.

A San Giovanni in Laterano

Dopo la benedizione, il Papa raggiunse in elicottero Piazza San Giovanni in Laterano per salutare gli altri devoti e recitare con loro il Regina Coeli. Il Papa partecipava con entusiasmo. Era tangibile la gioia che provava nell’aver proclamato il suo amico, Padre Pio, beato. Dopo la preghiera il Papa sottolineò la devozione Mariana del beato, rievocando le esortazioni dallo stesso profuse per diffondere ovunque l’amore alla Madonna e la recita del Santo Rosario. Infine rinnovò la sua preghiera a Padre Pio affinché “nel cuore dei buoni sgorghino sentimenti di perdono, di riconciliazione e di pace”.

Fonte Informazioni: Teleradiopadrepio.it