Aeroitalia fa decollare il Gino Lisa di Foggia: voli entro l’estate

FOGGIA, 02/05/2022 – (quifinanza) Decolla la nuova compagnia aerea Aeroitalia, con capitali stranieri ma con una livrea che richiama i colori di Alitalia.

In partenza domani 2 maggio il primo volo charter da Roma a Bruxelles, ma gli aerei del vettore appena nato sono già atterrati a Forlì da dove entro l’estate dovrebbero partite i primi voli di linea verso il Sud. In attesa dell’arrivo dei 787 Dreamliner per il lungo raggio, che dovrebbero portare la flotta a un totale di 25 aeromobili entro il 2023, Aeroitalia ha a disposizione al momento da 6 aeromobili B737-800. Il primo accordo è stato firmato con la società che gestisce l’aeroporto di Forlì “Luigi Ridolfi” e dovrebbe prevedere a breve collegamenti con lo scalo di Foggia e altri aeroporti del Sud Italia.

L’amministratore delegato sarà l’esperto dell’aeronautica civile prof. Gaetano Intreri, che ha spiegato come la compagnia impiegherà all’inizio 150 addetti, integrati entro l’estate con altri dipendenti, fino ad arrivare a circa 500 unità di personale. L’obiettivo è quello di assumere sia dal bacino degli ex lavoratori di Alitalia in cassa integrazione ma anche delle altre compagnie italiane in crisi come Blue Panorama. (quifinanza)