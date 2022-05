Allerta meteo in Puglia per temporali e grandine: ecco le zone a rischio

FOGGIA, 02/05/2022 – La Protezione Civile Regione Puglia ha diramato un messaggio di allerta GIALLA (per precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati) dalle ore 08:00 del 02/5/2022 e per le successive 12 ore.

(meteopuglia) Come nelle attese, il tempo sta peggiorando sensibilmente. Si segnalano i primi temporali su alcune zone della Puglia e in particolar modo nel BARESE e BRINDISINO dove è in atto un’autentico TEMPORALE d’acqua tra Francavilla, Ceglie Messapica e San Vito dei Normanni ma anche su Mola e Monopoli. Secondo gli ultimi aggiornamenti il PEGGIORAMENTO vedra lo sviluppo di TEMPORALI sulle zone interne murgiane, garganiche e del Sub-Appennino Dauno. Il PEGGIO però è atteso nelle prossime ore quando i fenomeni risulteranno intensi e pericolosi. Quali le ZONE a RISCHIO?

Secondo gli ultimissimi aggiornamenti rischiano grosso in termini di GRANDINE, TEMPORALI e locali NUBIFRAGI, le zone del BARESE, la VALLE D’ITRIA, il Salento, la MURGIA e il Gargano. Occasionalmente i temporali raggiungeranno anche la costa adriatica tra Barletta e Brindisi. Probabili ISOLATI PIOVASCHI anche in Salento. Il primo peggioramento si concluderà entro le 23.00 in attesa del prossimo in arrivo nella giornata di DOMANI. (meteopuglia)