StatoQuotidiano.it, 02 maggio 2022. Angela Quitadamo è la nuova Presidente dell’ArcheoClub, sezione Siponto-Monte Sant’Angelo.

“Un incarico che ho deciso di accettare perchè onorata di rappresentare un gruppo di appassionati di archeologia, di arte, di storia della nostra terra e di prodotti della macchia mediterranea”.

“Un gruppo di uomini e donne che mi ha accolto come guida di un percorso fatto di radici e di ali: le radici della nostra storia più lontana, di cui troviamo traccia nelle sempre preziose scoperte che anche gli ultimi scavi archeologici hanno portato alla luce; le ali che la nostra città muove sempre con tanta fatica per il peso di tristi eventi, ma che sono lì e, se spiegate come un falco pellegrino nei nostri cieli, sono le più belle che ci possano essere”.

“Mi sono chiesta più volte cosa comunicare del nuovo percorso che intraprenderemo con l’ArcheoClub. Dopo svariate idee sui tanti progetti già esistenti o di cui gettiamo nuove basi ne propongo uno personale, che non è più solo mio ma dell’ArcheoClub e della comunità di Siponto-Manfredonia”.

“Ĕ un dono che intendo fare alla mia terra. Chi mi conosce sa che la mia vita la dedico alla mia amata figlia Miriam e all’arte. Sono parte di me i vasi dell’Antica Daunia, le Stele, la loro interpretazione in chiave antica e contemporanea; dedizione all’archeologia, i continui aggiornamenti che procedono anche con il mio percorso di studi in Beni Culturali; la mia vita tra argille e sculture, tra colori, pigmenti ed ingobbi, fra torni per ceramisti e forni ad alte temperature ; saggi di scavi archeologici… tutti tasselli della mia esistenza, che ho scelto di vivere sin da bambina e che il destino mi ha accontentata e resa felice!”.

“Dunque il mio dono a questa terra sarà un prodotto delle mie mani: un’opera monumentale che riproduce una Stele Daunia vista attraverso i miei occhi rivolti al passato, con il mio cuore, la mia mente. Il mio sogno, che si sta già realizzando, grazie alla generosità del Sindaco Gianni Rotice che mi ha donato (ancor prima di diventare Sindaco) una grande lastra di pietra rettangolare, già trasportata in un cantiere e pronta per essere modellata e curata dalle mie mani, e da quelle dei miei collaboratori (già organizzati per completare l’opera) per dare vita al mio sogno, a un’idea, alla volontà di celebrare le nostre radici attraverso le nostre ali”.

“Ci tengo a ringraziare il Sindaco per la fiducia riposta in me, a tutti i soci dell’ArcheoClub Siponto-Monte Sant’Angelo e alla meravigliosa città in cui vivo”.

“Spero che i miei concittadini possano apprezzare l’umile gesto di offrire in maniera totalmente gratuita il mio lavoro per la costruzione della monumentale Statua Stele, di cui vi informeremo riguardo al tempo e al luogo di collocazione. A presto Dauni, Sipontini, Manfredoniani”.

La Presidente ArcheoClub Siponto-Monte Sant’Angelo. Angela Quitadamo.