Calo di energia e spossatezza? Prova gli integratori energetici

Soffri di stanchezza stagionale? Stai vivendo un periodico calo di energia, accompagnato da stress psico-fisico e difficoltà di concentrazione? Se ti senti stanco, debole e con poche energie, potresti soffrire di astenia, un fenomeno che si manifesta con un senso di debolezza diffuso, una riduzione di forza muscolare, affaticamento e scarsa energia. L’astenia è una condizione soggettiva molto variabile, spesso accompagnata da irritabilità, ansia, tachicardia e disturbi del sonno.

Scopriamo le cause più comuni di astenia ed elenchiamo i sintomi riconducibili al fastidioso, quanto frequente, calo di energie e spossatezza.

Cause e condizioni patologiche che provocano astenia

Essendo aspecifica, l’astenia è riconducibile a una varietà di condizioni. Infatti, la sensazione di fatica, la debolezza e la sonnolenza sono spesso un campanello d’allarme per avvertirci che qualcosa non va nel nostro organismo. L’astenia è un segnale da non sottovalutare: per questo, in caso di cronicizzazione, si consiglia di consultare un medico.

Da non sottovalutare, inoltre, situazioni di stress, metereopatie che si acutizzano durante i cambi di stagione, oppure altre situazioni legate anche alla pandemia: sta emergendo, infatti, una sintomatologia definita Long Covid, espressione che indica una condizione del paziente guarito dal Covid-19, caratterizzata da profonda astenia, debolezza.

Rimedi naturali contro la stanchezza e il calo di energia

In questi periodi di debolezza, il nostro corpo ha bisogno di supporto: l’uso di integratori alimentari energetici e tonici può aiutare a rinvigorire l’organismo, tornare attivi e ritrovare le energie per affrontare le giornate più stressanti. Alcune sostanze naturali sono dotate di proprietà energizzanti, scopriamo quali.

La Muira Puama è una pianta che offre proprietà toniche ed energetiche.

è una pianta che offre proprietà toniche ed energetiche. Il Ginseng è in grado di ridurre la sensazione di stanchezza e affaticamento sia fisico che mentale.

è in grado di ridurre la sensazione di stanchezza e affaticamento sia fisico che mentale. La Maca è una pianta di origine sudamericana ricca di sostanze nutrienti ideali per contrastare la stanchezza fisica e mentale e fornire un’azione tonica e un sostegno metabolico.

