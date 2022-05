Foggia Incedit in festa. Benvenuta sua “Eccellenza”

StatoQuotidiano.it Foggia, 02 Maggio 2022. Missione compiuta per il Foggia Incedit di mister La Salandra, che batte per 4-2 l’Arboris Belli, in finale playoff del campionato di Promozione Pugliese, per 4-2, dopo 120 minuti avvincenti e conquista la meritata promozione nel campionato di Eccellenza, massimo torneo dilettantistico pugliese. In cronaca primo tempo ad appannaggio dei canarini che volavano sul doppio vantaggio, grazie alle marcature di Mascia e Narciso. Il ritorno degli ospiti si concretizzava nella ripresa con i gol di Di Cosola e Mastronardi che fissavano il pari sul 2-2 dopo i 90 minuti regolamentari. Negli extra time, i foggiani imponevano la propria superiorità, andando a segno per altre due volte con Bruno e Ferrandino per il 4-2 definitivo, che faceva esplodere la festa in casa Incedit. Una giornata da ricordare per il movimento dilettantistico foggiano che vede anche la vittoria del campionato di Prima Categoria della Nuova Daunia Foggia, con la scoppiettante affermazione per 1-4 ai danni del Real Zapponeta. Mister Lannunziata e i suoi ragazzi andranno a misurarsi nella prossima Promozione Pugliese.

Al termine del match, sui canali social ufficiali della compagine, così mister Enrico La Salandra: “Un’emozione forte perchè ci siamo complicati un po’ la vita, subendo il 2-2 all’ultimo secondo, però, ho una squadra di veri uomini si è vista nei tempi supplementari. Ce la siamo andata a prendere forte nei tempi supplementari e bisogna fare un plauso ai ragazzi, che sono eccezionali. Durante il campionato ci sono stati tanti momenti importanti. Dopo Polignano e Capurso reagisci con grandi gare, ti dà la sensazione che la squadra c’è. Poi è normale che i playoff sono un campionato a parte ma in due partite abbiamo fatto 8 gol. Con il secondo posto e doppio risultato, seppure non abbiamo difeso niente lo abbiamo fatto da protagonisti, grazie ai ragazzi. La dedica a chi mi sopporta tutti i giorni, alla mia famiglia e a mio padre che ho perso e la dedica va a lui a cui lo avevo promesso”.

Ph Images: Potito Chiummarulo

A cura di Antonio Monaco Foggia, 02 Maggio 2022