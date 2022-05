Generale Mini di Manfredonia: “Temere chi dice che guerra nucleare sia un bluff”

MANFREDONIA (FOGGIA), 02/05/2022 – “La massa di armamenti che affluirà in Ucraina favorirà la prima escalation sul piano tattico: i russi avranno obiettivi paganti da battere.

Nel senso che con un solo colpo potranno distruggere molte forze, nel senso che il combattimento di punto, lungo direttrici e su “punti” (come aeroporti, fabbriche, caserme e città) evolverà in combattimento areale e di saturazione con la massa di fuoco maggiormente “efficace” e remunerativa. Con una tale tipologia di conflitto, anche rarefatto, i tempi si allungano e man mano che si esaurisce la forza tattica subentra la necessità d’intervento di quella strategica.

Russia, Stati Uniti e Nato dichiarano di non voler arrivare a tal punto, e per questo sperano che gli ucraini combattano fino all’ultimo. Ma non è questo che dicono con i fatti. Sia che l’Ucraina riesca a cacciare i russi sia che soccomba, la guerra non sarà finita, anzi sarà quello il momento dell’inizio della catastrofe. Perciò non dobbiamo temere quelli che paventano l’eventualità della guerra nucleare, ma coloro che la negano, che la considerano bluff. Sono questi che distolgono l’attenzione da tale eventualità, minano la consapevolezza e allentano la tensione morale a fare meglio e di tutto per evitarla”.

Tratto da “Russia-Nato, guardare negli occhi l’atomica per cercare di evitarla A CHI CONVIENE? – Armi a Kiev e trappola escalation” DI FABIO MINI (generale e scrittore italiano, già comandante della missione KFOR in Kosovo dal 2002 al 2003) (da IL FATTO QUOTIDIANO)

Mini parteciperà all’iniziativa contro la guerra lanciata da Michele Santoro che si svolgerà al Teatro Ghione di Roma. Parteciperanno all’iniziativa Luciana Castellina, Ascanio Celestini, Emily Clancy, don Fabio Corazzina, Jasmine Cristallo, Fiammetta Cucurnia, Donatella Di Cesare, Sara Diena, Elio Germano, Sabina Guzzanti, Fiorella Mannoia, Tomaso Montanari, Moni Ovadia, Vauro Senesi, Cecilia Strada, Marco Tarquinio.