Giampietro: “Foggia con sua delegazione protagonista a livello nazionale”

Foggia, 2 maggio 2022 – Questa la dichiarazione di Mario Giampietro Commissario Cittadino di Fratelli d’Italia:

Nei giorni 29-30 Aprile e 1 Maggio, si è tenuta a Milano la Conferenza Programmatica di Fratelli d’Italia, la quale ha riunito i delegati di tutti ’ Italia, dove si sono affrontate varie tematiche di interesse nazionale per il governo del nostro paese. Sì, Fratelli d’Italia come ha detto più volte nell’intervento finale Giorgia Meloni, si prepara a governare il paese. Presente anche la delegazione foggiana, con il Commissario Cittadino Mario Giampietro e il Consigliere Regionale, Giannicola De Leonardis e numerosi delegati provenienti dal capoluogo e dalla provincia . Alla conferenza, si sono alternati esponenti del partito di FDI: per il nostro territorio, il commissario provinciale l’on. Galeazzo Bignami e il commissario regionale, l’on. Marcello Gemmato, l’Europarlamentare Raffaele Fitto, nonché autorevoli esponenti politici come Giulio Tremonti, Marcello Pera, Alfredo Mantovano e i giornalisti Vittorio Feltri e Paolo Del Debbio. Spazio anche per il mondo universitario con il prof. Cesare Pozzi professore ordinario presso l’Università degli Studi di Foggia di Economia Industriale e dell’impresa e alla Luiss di Economia Applicata e il sociologo Francesco Alberoni. Tutti gli interventi hanno avuto un comune denominatore: l’Italia ha perso leadership, ha perso competitività, soggiogata da poteri forti che vogliono cancellare la nostra nazione, la nostra identità.

L’identità di popolo italiano a fronte e nell’interesse di grandi concentrazioni economiche alla quale i cinque stelle e la sinistra stanno consegnando il nostro paese. Un paese dove il livello delle competenze, è volutamente rivolto verso il basso e il merito calpestato. L’Italia ha bisogno di un cambio di rotta, e il partito conservatori a livello europeo e Fratelli d’Italia nel nostro paese hanno le idee e le competenze per spezzare questo circolo vizioso. Il nostro Presidente Giorgia Meloni ha infiammato la conferenza non solo come leader di Fratelli d’Italia ma come leader del nostro paese. Giorgia Meloni lo ha dichiarato a chiare lettere “Noi siamo pronti, vi sorrideremo, vi sfideremo e spero per voi (rivolgendosi agli avversari) che vi facciate trovare pronti”

“La conferenza programmatica è stato un evento importante dove Foggia con la propria delegazione è stata protagonista a livello nazionale con proposte su varie tematiche. Noi siamo pronti a governare la città di Foggia, con uomini e donne che abbiano a cuore il nostro territorio e spendersi per darle un nuovo futuro, fatto di politiche cittadine e scelte che possano far guardare i cittadini con fiducia e serenità”.