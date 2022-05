MANFREDONIA (FOGGIA), 02/05/2022 – “Oggetto: Servizi di pulizia, portierato e interventi logistici. Atto di indirizzo nuovo servizio

Su relazione dell'Assessore ai Lavori Pubblici ed Autorizzazioni ambientali che illustra la seguente proposta del Dirigente del 5° Settore. Premesso che:  con deliberazione del Consiglio Comunale n.73 del 09.04.2014 veniva approvato il progetto, all'uopo elaborato dall'Ufficio Tecnico Comunale, relativo ai Lavori e Servizi Logistici Urbani consistenti in "pulizia immobili comunali, aree urbane, fogna bianca, cimitero, antigraffitaggio – logistica manifestazioni cittadine e portierato" dell'importo annuale dell'appalto di € 1.956.791,83 per la durata di cinque anni, oltre IVA, nonché il relativo Capitolato Speciale d'Appalto;

 con determinazione dirigenziale n. 529 del 29/04/2014 venivano approvati gli atti di progetto ed indetta la gara di appalto, mediante procedura aperta, per l’aggiudicazione del servizio di che trattasi con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 del D.L.vo 163/2006 e smi, per anni 5 (cinque) e per un importo complessivo a base d’asta di € 8.287.130,43, oltre € 58.009,91 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo dell’appalto di € 8.345.140,34;

 con determinazione del Dirigente del 6° Settore n. 1284 del 06/10/2016 è stata aggiudicata, in via definitiva, la gara di cui sopra alla ditta CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa;  il contratto di appalto veniva sottoscritto tra le parti in data 14/04/2017 rep. n. 10160, il servizio veniva avviato il 02/05/2017 con scadenza contrattuale al 30/04/2022. Per quanto sopra si rende necessario provvedere alla redazione di nuovi atti progettuali per l’espletamento di nuove procedure di appalto inerenti all’affidamento dei servizi di cui sopra ed occorre fornire, al Dirigente del 5° Settore, opportuno atto di indirizzo per la redazione degli atti in premessa.

Di recente il Comune di Manfredonia sta procedendo alla stabilizzazione dell’intera platea di Lavoratori Socialmente Utili. Tra gli LSU che andranno stabilizzati, un consistente numero possiede qualifica di operaio pertanto tale personale dovrà essere necessariamente impiegato in compiti attinenti alla qualifica posseduta. In tale contesto è possibile prevedere l’impiego in compiti manutentivi come quelli in questione. Per quanto sopra espresso, le linee di indirizzo sulle quali l’ufficio tecnico dovrà adeguare la propria proposta progettuale relativa ai servizi di cui in oggetto sono quelle di rielaborazione degli atti progettuali e di gara prevedendo l’affidamento all’esterno dei servizi in questione per i quali non è possibile l’utilizzo degli LSU che andranno stabilizzati in coerenza con quanto disposto in merito alla utilizzazione di personale interno nell’espletamento dei servizi stessi.

Inoltre nella elaborazione degli atti di gara va tenuto conto:  Salvaguardia della efficienza ed efficacia dei servizi da espletare e razionalizzazione delle risorse impiegate;  Riduzione dell’entità economica dei servizi da affidare all’esterno;  Promozione dell’utilizzo di sistemi tecnologici avanzati;  Durata contrattuale indicativa di cinque anni; Dato atto che la procedura per la stabilizzazione degli LSU non è ancora conclusa, e che, pertanto, le determinazioni in merito potranno essere adottate soltanto a seguito dell’avvenuta stabilizzazione stessa; Ritenuto, pertanto, anche in considerazione di quanto innanzi, opportuno avvalersi della clausola contrattuale di proroga tecnica. Tutto ciò premesso e considerato, propone l’adozione del conseguente atto.

IL DIRIGENTE DEL 5° SETTORE f.to Ing. Giuseppe DI TULLO LA GIUNTA COMUNALE Vista e fatta propria la relazione del Dirigente sopra riportata; Ritenuta la propria competenza nell’adozione dell’atto de quo ai sensi dell’art.48 del Decreto Legislativon° 267/2000; Acquisito il parere ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000; A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A di approvare la relazione del Dirigente e, di conseguenza: 1. Di esprimere le seguenti linee di indirizzo per la redazione della nuova proposta progettuale inerente l’affidamento del servizio di pulizia, portierato e interventi logistici, consistenti in:  rielaborazione degli atti di gara prevedendo l’affidamento all’esterno dei servizi in questione per i quali non è possibile l’utilizzo degli LSU che andranno stabilizzati in coerenza con quanto disposto in merito alla utilizzazione di personale interno nell’espletamento dei servizi stessi.

 Salvaguardia della efficienza ed efficacia dei servizi da espletare e razionalizzazione delle risorse impiegate;  Riduzione dell’entità economica dei servizi da affidare all’esterno;  Promozione dell’utilizzo di sistemi tecnologici avanzati;  Durata contrattuale indicativa di cinque anni; 2. Di dare atto che, in considerazione di quanto descritto in premessa, è opportuno avvalersi della clausola contrattuale di proroga tecnica; 3. Di dare atto che il presente provvedimento non necessita di impegno di spesa, che è rimesso ad atti successivi; 4. Di demandare al Dirigente del 5° Settore gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento; 5. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile come da apposita, separata e unanime votazione favorevole”. (DALL’ATTO).