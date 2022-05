Manfredonia, Treno-Tram e ripristino treno merci da Stazione Frattarolo

MANFREDONIA (FOGGIA), 02/05/2022 – Comunicazioni del Presidente e del Sindaco.

“Viene eseguito l’Inno Nazionale da parte di due giovani musiciste di Manfredonia. Come precisamente riportato nel resoconto integrale della seduta ed a suo sommario sunto si riporta quanto segue. Il Presidente ringraziate le due giovani musiciste e invita altri giovani talenti locali a volersi candidare per le prossime sedute.

Comunica che la Consigliera Fresca ha fatto sapere di essere assente per motivi di salute. Saluta gli alunni del Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide che oggi con i loro insegnanti sono venuti ad assistere ai lavori del Consiglio Comunale. Indi, ricorda che domani 15 aprile ricorre un anno dalla scomparsa di Franco Tomaiuolo, già Presidente di questo Consiglio Comunale e passa la parola alla Consigliera Facciorusso Antonia, sua parente, che legge una nota di ricordo di Tomaiuolo. Prende la parola il Sindaco che si associa al ricordo di Tomaiuolo, augura pronta guarigione alla Cons. Fresca, saluta gli alunni e tutti i presenti e quanti collegati online.

Rammenta che per quanto concerne la vicenda Energas occorre tenere sempre alta la attenzione e continuare ad operare per un esito positivo della vicenda. Comunica che per la questione Treno-Tram ci sono stati vari incontri e saranno prodotti i relativi verbali; sussiste il problema di giungere al 31 dicembre del corrente anno alla assunzione di atti giuridicamente vincolanti ai fini del mantenimento dei fondi. La proposta è di ripristinare il treno merci da Stazione Frattarolo a porto alti fondali; per i passeggeri: da Foggia a Stazione Ovest; eliminazione delle rotaie dal sedime nel tratto Stazione Ovest- Manfredonia Città. Alcune questioni sono ancora aperte, come quella del tram, la cui tecnologia, di fatto risulta non ancora tecnologicamente pronta e che non dovrebbe avere sviluppo sulla tratta in questione.

E’ probabile il trasporto su gomma, con ipotesi, da vagliare, di pista ciclabile. A seguito delle verifiche e pronunciamenti del Ministero ci saranno le evoluzioni conseguenti, ribadendo la importanza della definizione degli atti giuridicamente vincolanti entro il 31.12.2022. Sul PNRR abbiamo presentato già varie richieste per circa 10 mioni di euro. Altre sono in preparazione e prorpio oggi pomeriggio la Giunta ha approvato la delibera per aderire a Next Generation EU-Europa Comune. Abbiamo definito la seconda fase di rigenerazione urbana e altri progetti, tra cui quello dell’efficientamento energetico.

Sono stato alla BIT di Milano e sono stati intavolati i preliminari di accordi con altri enti in materia di Carnevale, in particolare con Putignano, stiamo preparando le manifestazioni estive anche relative al Carnevale. Per quanto concerne il l’Hub vaccinale collocato presso il LUC il 28 aprile terminerà l’attività sanitaria. Di seguito la struttura sarà riassegnata alla sua naturale destinazione di contenitore di attività culturali per i giovani.

Per quanto concerne ASE occorre precisare, rispetto a varie notizie apparse, che il Comune non ha ancora approvato il bilancio dell’ASE. E’ in programma che venga fatto il 2 maggio. Abbiamo provveduto al completamento della procedura per la liquidazione di “Agenzia del Turismo”. Giudice di Pace: stiamo facendo di tutto per mantenerlo. Sono aumentate le interlocuzioni con gli altri comuni associati nel servizio per acquisire la loro disponibilità ad aggiungere alla partecipazione finanziaria, anche una più diretta partecipazione nella gestione del servizio con loro risorse umane. Metrò del Mare: nei prossimi giorni dovrebbe partire la fase sperimentale”.