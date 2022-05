“Manutenzione alla condotta sottomarina a servizio dell’impianto di depurazione a Mattinata”

StatoQuotidiano.it, 02 maggio 2022. Come emerge da un recente atto della Capitaneria di Porto di Manfredonia, da stamani 2 maggio 2022, per la durata di 30 giorni, la Società “NUOVA OCEANUS ORCA s.r.l., con sede a Trani (BT) effettuerà lavori di manutenzione ordinaria alla condotta sottomarina a servizio dell’impianto di depurazione gestito da Acquedotto Pugliese S.p.a., ricadente nell’Area Esercizio Depurazione (AED) LOTTO 4 del Comune di Mattinata (FG), consistenti in:

– Verifica e ispezione condotta e opere annesse;

– Pulizia del sistema di diffusione, degli organi di manovra;

– Manutenzione della boa terminale;

– Ispezione e manutenzione del sistema di ormeggio.

Le operazioni oggetto dell’intervento saranno eseguite esclusivamente dagli operatori tecnici-subacquei specializzati con l’ausilio dell’unità navale (battello pneumatico) M/b “ORCA” 1BL 457 e della M/n “TEMPLARE” 2ML 472.