Orta Nova, Primo Maggio nei luoghi di Giuseppe Di Vittorio: centralità al tema del lavoro

Orta Nova – Nel luogo del cippo in memoria della prima esperienza di lavoro del sindacalista originario di Cerignola, Giuseppe Di Vittorio, presso la Masseria Cirillo, le celebrazioni della Giornata del Primo Maggio hanno avuto luogo anche ad Orta Nova.

I temi affrontati: necessità di restituire centralità al tema del lavoro nei luoghi della discussione politica, della società e della tutela dei diritti dell’uomo e un conseguente richiamo a contrastare la guerra, “perché un’economia fondata sulle dinamiche belliche chiuderebbe le porte alla democrazia sindacale, alla contrattazione e alla libertà associativa nel lavoro.

Ad organizzare l’evento, “Primo maggio 2022 – Celebriamo il Lavoro”, la CGIL – Camera del Lavoro territoriale – sezione Foggia, che non a caso ha scelto, come location, anche su sollecitazione da parte del Presidente della “Fondazione Di Vittorio”, Fulvio Fammoni, uno dei punti cruciali della vita lavorativa del sindacalista cerignolano.

Perché Giuseppe Di Vittorio non fu semplicemente segretario della CGIL di Cerignola, ma, come si è detto, dirigente del movimento dei lavoratori e delle lavoratrici del mondo; fu esempio e spinta a credere nel valore del lavoro nella società e nella necessità di tutelare i più deboli contrastando i fenomeni delle diseguaglianze e dello sfruttamento.

Alla presenza del primo cittadino di Orta Nova, Mimmo Lasorsa, di braccianti agricoli locali, extracomunitari e del posto, di lavoratori del mondo scuola, di studenti universitari, sono intervenuti il segretario generale nazionale della FIOM CGIL, Michele De Palma; il segretario generale CGIL Puglia, Pino Gesmundo; Maurizio Carmeno, segretario generale CGIL Foggia; e lo stesso Fulvio Fammoni, che presto riceverà la cittadinanza onoraria nella città di Cerignola, per il suo impegno nel mantenere in luce l’importanza della figura di Giuseppe Di Vittorio nel mondo del lavoro.

In apertura, è stata deposta una corona di fiori presso il cippo in memoria del sindacalista, politico e antifascista Di Vittorio, nato a Cerignola nel 1892 e morto a Lecco nel 1957, componente mondiale dei sindacati “che” , ha tenuto ha evidenziare nel suo discorso Maurizio Carmeno “ha fatto molto per il mondo del lavoro, per la società italiana e mondiale”.

Costretto a lavorare all’età di soli 9 anni per provvedere alla famiglia dopo la morte del padre, Giuseppe Di Vittorio, “ha proposto una strada, un metodo, un pensiero ancora valido oggi” , ancora il segretario CGIL sezione Foggia, “la cui sintesi si può ritrovare nelle parole chiave: pace, lavoro e crescita”.

Molte purtroppo, ad oggi, invece, sono ancora le condizioni di sfruttamento, soprattutto per le donne e per i giovani: è stata la sottolineatura emersa, come nel breve discorso del sindaco Mimmo Lasorsa.

“Questi due anni di pandemia” le parole del primo cittadino ortese “hanno prodotto serie difficoltà economiche, in particolare per i giovani. Necessario, dunque, riportare al centro del dibattito politico il tema del lavoro”.

Dello stesso avviso, Giuseppe Gesmundo, per il quale risulta ormai urgente fare scelte su linee strategiche nazionali e locali che mirino a favorire il lavoro per tutti.

Per il segretario generale CGIL Puglia, inoltre, purtroppo i dati certificano ad oggi come la Puglia risulti essere un territorio non favorevole alla definizione di buone condizioni di lavoro, soprattutto per i giovani e per le donne. Tanti sono, a tal proposito, riporta Gesmundo, i casi di lavoro in nero o sottopagati. “Dobbiamo continuare a tenere alta la guardia” dunque il suo richiamo “Altrimenti, il rischio è quello di vedere sempre più il lavoro come marginato e considerato alla stregua di una merce, perdendo di vista che dietro di esso vi sono necessità di uomini, donne, famiglie, ambizioni personali”.

Michele De Palma ha poi puntato su un altro dato: il mondo del sindacato avrebbe ormai bisogno di nuove leve, di giovani generazioni di delegate e di delegati che diventino i nuovi dirigenti di tali organizzazioni.

Compito dei sindacati, inoltre, secondo il segretario generale nazionale della FIOM CGIL, andare ad evidenziare come vi sia, purtroppo, un collegamento tra l’andamento della crescita dell’inflazione, le difficoltà attuali nel mondo del lavoro e la guerra in corso. “I lavoratori sentono la guerra come qualcosa di lontano. Ma non è così. Un’economia di guerra sospenderebbe le possibilità di contrattazione e di tutela dei lavoratori”.

Necessario, dunque, secondo il quarantaseienne De Palma, favorire l’unità tra i sindacati, per mettere insieme i lavoratori e rendere concreta la democrazia sindacale. Perché, “il rischio è che la divisione fuori dai luoghi di lavoro diventi divisione dentro i luoghi di lavoro”.

Giuseppe Di Vittorio sostenne sempre l’opportunità di difendere il diritto al lavoro e fu strenuo difensore della Costituzione che non a caso, nel suo incipit, all’articolo 1, definisce l’Italia una Repubblica fondata sul lavoro.

Giuseppe Di Vittorio continuò a studiare e a lavorare, anche di notte, al fine di perseguire e rendere concrete le possibilità di lavoro per tutti.

“Dovremmo tutti continuare in umiltà in tale direzione”, il richiamo emerso a conclusione del suo discorso da parte del segretario Michele De Palma.

Daniela Iannuzzi