Personale sanitario precario, Capozzi: “Regione si esprima ufficialmente”

Foggia, 2 maggio 2022 – Viene riportata di seguito la nota diffusa dal Segretario Territoriale F.S.I. – U.S.A.E. Federazione Sindacati Indipendenti Segreteria Territoriale di Foggia, Achille Capozzi, indirizzata al Presidente della Regione Puglia Dott. Michele Emiliano e al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute Dott. Vito Montanaro:

“Proprio negli ultimi giorni, si continua ad assistere ad una serie di contraddizioni riguardanti la stabilizzazione del Personale precario operante nella Sanità, che fino all’anno scorso veniva osannato con vari appellativi — Eroi, Angeli etc. — ed ora pare siano un fardello. In special modo ci riferiamo ai ruoli di Infermiere ed Operatore Socio Sanitario. Per i primi, la attuale situazione mostra un gran numero di Lavoratori che hanno raggiunto o stanno per raggiungere, avendo un contratto stipulato per 3 anni, il requisito dei 36 mesi per la maturazione del diritto al la stabilizzazione. Parrebbe, per quest’ultimi, che attualmente ci sia solo la garanzia di proroga dei contratti a tempo determinato sino al 30 giugno e non vi siano ulteriori indicazioni, da parte della Regione, fornite alle Aziende Sanitarie. Per i secondi, gli OSS, la situazione è ancora più complessa, in quanto alcune Aziende hanno ritenuto utile trattenere il Personale per tutto il periodo pandemico, raggiungendo e superando il requisito dei 36 mesi, altre Aziende, invece hanno stipulato solo contratti a tempo determinato di durata breve. Per quest’ultimi si dovrà procedere attingendo dalla graduatoria del concorso regionale per OSS. Ma questa graduatoria scade a giugno e sinora, nonostante ci siano affermazioni di proroga al 31 dicembre, non è arrivato nulla di ufficiale. Questo clima di estrema incertezza fa vivere i Lavoratori in costante apprensione. Noi chiediamo, pertanto, che la Regione si esprima ufficialmente sulle questioni sinora descritte, consentendo, per le suddette categorie, una cospicua possibilità di rimpolpamento del fabbisogno del Personale a tutte le Aziende Sanitarie Pugliesi. Da parte Nostra, in assenza di riscontro alla presente, preannunciamo una serie di iniziative, volte a coinvolgere e sensibilizzare l’opinione pubblica su queste problematiche, con presidi e sit-in. Si tenga presente che per quanto sia cessato il periodo emergenziale la pandemia non è finita e che la Sanità per funzionare ha bisogno di Operatori per garantire a tutti i Cittadini il DIRITTO ALLA SALUTE”.