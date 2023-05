“Il dolore di oggi sarà la vittoria di domani”, Simona Lapomarda si racconta

Mattinata – “Il dolore di oggi sarà la vittoria di domani”. “Questa unica, semplice frase racchiude in breve tutta la vita di Simona. Costretta a sgomitare e a farsi largo attraverso una vita costellata di ostacoli all’apparenza insormontabili, è sempre riuscita a superare qualsiasi difficoltà facendo tesoro delle sue esperienze, con gli occhi sempre puntati verso il suo grande sogno, ovvero quello di diventare una calciatrice professionista”.

E’ in vendita, in libreria e in tutti i maggiori store on line, “Il dolore di oggi sarà la vittoria di domani” (Editore: Europa Edizioni – Collana: Chronos), autobiografia di Simona Lapomarda, classe 1990, di Mattinata, giocatrice di calcio, con un passato in diverse squadre pugliesi.

“Attraverso società di calcio senza scrupoli e personaggi spregiudicati, ma sempre con il costante aiuto e appoggio dei suoi affetti familiari – mamma e sorelle su tutti Simona è riuscita a piccoli passi a trovare il suo posto nel mondo.

In un viaggio alla ricerca di sé, della sua sessualità e dei suoi sogni, le volte in cui è arrivata a mettersi in discussione non sono di certo mancate. Ciononostante, più che delle sconfitte, le ha sempre considerate tanti, nuovi tasselli necessari per il raggiungimento del suo obiettivo. Perché se c’è una cosa che la vita le ha insegnato è proprio questa: avere il coraggio di affrontare qualsiasi difficoltà senza mai rinunciare a sé stessi”.