Bari, rottweiler fugge e aggredisce un cagnolino e il padrone

BARI – Attimi di paura sabato sera vicino alla pineta di San Francesco, per la precisione davanti ad uno stabilimento di una impresa locale.

Un cane, un rottweiler, che sarebbe scappato proprio da quella ditta, ha aggredito un cagnolino e il suo padrone. Il cagnolino è ricoverato con gravi ferite. Il padrone è stato morso alla mano, al polpaccio e ha riportato le costole rotte perché il cane lo ha buttato a terra mentre cercava di salvare il suo cagnolino. Sul posto la polizia locale che ha avviato indagini.

Ma non è la prima volta che accade. Nello stesso punto qualche mese fa fu ucciso un cagnolino, sempre aggredito dai cani. “Siamo stanchi – denunciano i residenti a Borderline24 – come è possibile che nessuno faccia nulla per fermare questi animali? E se passava un bambino? Una donna con un passeggino? Stiamo aspettando la tragedia?”. I residenti hanno intenzione anche di avviare una petizione per chiedere l’intervento delle istituzioni, prima che si verifichi l’ennesima tragedia. Lo riporta il sito aidaa-animaliambiente.blogspot.com