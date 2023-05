Cade ultraleggero: Procura, presto autopsia e consulenza tecnica

Il Procuratore di Udine, Massimo Lia, ha annunciato all’ANSA che nelle prossime ore sarà dato l’incarico per l’autopsia sui corpi del capitano dell’Aeronautica Alessio Ghersi e del parente che lo accompagnava nell’ultraleggero caduto sabato in Friuli, causando la morte di entrambi. In seguito all’autopsia, sarà affidata una consulenza tecnica per determinare le cause dell’incidente.

Lia ha spiegato che attualmente sono in corso acquisizioni documentali per verificare tutti gli aspetti della vicenda, tra cui le manutenzioni e le rotte seguite dal velivolo.

Considerando i tempi tecnici per l’esame autoptico, potrebbe essere necessario attendere ancora qualche giorno prima di poter celebrare le esequie delle due vittime.

Lo riporta l’Ansa.