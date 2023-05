Decaro, Comune Bari approva sei asili nido finanziati con Pnrr

BARI, 02 MAG – Oggi la giunta del Comune di Bari ha approvato sei degli 11 progetti di asili nido, fra nuove strutture ed edifici da riqualificare, programmati nel Piano infanzia dell’amministrazione e finanziati con i fondi del Pnrr. A darne notizia è il sindaco, Antonio Decaro, sui suoi canali social.

“Entro fine giugno dovremo aggiudicare i lavori con la procedura dell’appalto integrato”, scrive. Nella prima fase sono previsti i nidi Le fiabe a Palese, Del mare (da realizzare in una villa confiscata alla criminalità) a Torre a Mare e Del sole a Poggiofranco.

Oltre a due interventi nel quartiere San Paolo: l’asilo nido Il fiore, di nuova costruzione, la struttura per la prima infanzia Lanave, con la riqualificazione dell’attuale edificio.

“A questi – prosegue Decaro – si aggiunge il nuovo asilo da realizzare in via Gentile che ospiterà sia i figli dei dipendenti della Regione sia i figli dei residenti del quartiere Japigia”.

“L’importo dei fondi impiegati per questi primi sei interventi – conclude – ammonta a circa 14 milioni di euro. A breve arriveranno anche gli altri progetti con l’obiettivo di offrire circa 650 posti in più per i bambini della nostra città”. Lo riporta l’Agenzia Ansa.