Foggia – Oggi si è svolta una nuova udienza del processo a carico di Antonello Scirpoli, un 21enne di Vieste accusato di aver aiutato la latitanza di Gianluigi Troiano, braccio destro del boss Marco Raduano, considerato il capo dell’organizzazione criminale nella città di Vieste, recentemente evaso dal carcere di alta sicurezza “Badu e Carros” di Nuoro.

Lo riporta foggiatoday.it.

Il Tribunale Collegiale di Foggia, presieduto da Mario Talani, ha esaminato le prove da ammettere nel procedimento e ha acquisito i decreti autorizzativi delle intercettazioni.

Inoltre, ha ammesso le prove dichiarative, ma ha respinto la richiesta della difesa di Scirpoli, rapp

resentata dall’avvocato Paolo D’Ambrosio, di acquisire i tabulati telefonici di un’utenza che si ritiene in uso solo all’imputato.

Il tribunale ha anche affidato l’incarico al perito per la trascrizione delle intercettazioni, il quale ha chiesto un termine di 35 giorni per completare il lavoro. L’udienza successiva è già stata fissata per il prossimo giugno e prevede l’ascolto del perito e del primo teste d’accusa, il pm Ettore Cardinali della Dda di Bari. Gli avvocati di parte civile presenti in aula sono Roberto De Rossi per il Comune di Foggia e Michele Fusillo per quello di Vieste.

“Troiano, il latitante, è attualmente in attesa di giudizio dinanzi alla Corte d’Assise di Foggia, in concorso con Angelo Bonsanto, per l’omicidio di Omar Trotta”. Lo riporta foggiatoday.it