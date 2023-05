Foggia – La Polizia di Stato ha dato esecuzione all’ordine per la carcerazione, emesso in data 20/04/2023 dalla Procura della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari, nei confronti dei confronti del consigliere comunale Massimo Laccetti di 53 anni e del dirigente ai Lavori pubblici presso il Comune di Foggia in carica nell’anno 2014, il 61enne Fernando Biagini, condannati, rispettivamente a quattro anni e otto mesi e cinque anni di reclusione, per i reati di concussione, tentata concussione e induzione indebita a dare o promettere denaro, in concorso.

La vicenda riguarda gli eventi avvenuti presso il Comune di Foggia, negli anni 2013/14, quando il personale della Squadra Mobile della Questura di Foggia, coordinata dalla locale Procura, aveva indagato su alcuni casi di concussione e tentata concussione perpetrati dall’allora consigliere comunale indipendente, dall’allora dirigente ai Lavori Pubblici e un imprenditore locale, assolto con formula piena.

Al termine dell’iter giudiziario, conclusosi con la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti dal Consigliere e dal Dirigente, la suprema Corte di Cassazione ha confermato le condanne inflitte nel Giudizio d’Appello.

Il personale della Squadra Mobile di Foggia e dell’omonimo Ufficio della Questura di Pescara, al termine della redazione degli atti di rito, ha associato i condannati presso le Case Circondariali competenti per territorio per l’espiazione della pena inflitta.