“Fratelli tutti” al primo appuntamento di Maggio…di cultura cristiana

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Consegno questa Enciclica sociale – si leggeva in un tweet condiviso dall’account di Papa Francesco – come un umile apporto alla riflessione affinché, di fronte a diversi modi attuali di eliminare o ignorare gli altri, siamo in grado di reagire con un nuovo sogno di fraternità e di amicizia sociale che non si limiti alle parole“.

Torna con l’enciclica di Papa Francesco l’iniziativa diocesana promossa dall’Ufficio Cultura ed Educazione, dedicata alla cultura cristiana e che, da ormai diversi anni, si volge a Manfredonia nel mese di maggio. Per far sì che “non siano solo parole”, quelle indicate dal Papa, martedì 4 maggio, nel primo incontro si potranno sfogliare le pagine del sussidio ricco di suggerimenti “Percorsi di fraternità” insieme al prof Michele Illiceto e alla prof.ssa Dina Diurno che, con il loro contributo/testimonianza, daranno anche il senso pratico del fare fraternità, attraverso esperienze vissute per il bene comune.

E’ proprio questo il senso che dona la terza enciclica di Papa Francesco, da leggere e rileggere, da custodire e da vivere. È così che laici e cristiani, giovani e adulti, possono generare pace, giustizia e libertà, per un futuro che metta la persona al centro. L’invito è per tutti, operatori pastorali e non. Appuntamento a Manfredonia in Auditorium V. Vailati, giovedì 4 maggio 2023, alle ore 19.30…ci si arriva seguendo la scia del profumo di libri.