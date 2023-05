Giochi, Tar Puglia: la tabaccheria vicino alla chiesa manterrà le slot machine

ROMA – Una doppia svista al Comune di Racale (LE) consentirà a alla tabaccheria in via Alliste di mantenere attive le slot machine al suo interno, nonostante la prossimità a una chiesa.

A stabilirlo, riporta Agipronews, è la sentenza del Tar Puglia pubblicata oggi, con la quale è stato accolto il ricorso presentato dalla società titolare del locale. La vicenda era iniziata a marzo 2022, quando il Comune aveva annullato d’ufficio l’autorizzazione concessa nel 2020 alla tabaccheria per l'”esercizio di attività di sala giochi”.

L’annullamento era sopraggiunto perché il locale risultava troppo vicino alla chiesa Beata Vergine Maria Addolorata, dunque in violazione del “distanziometro” regionale che prevede almeno 250 metri tra attività di gioco e luoghi sensibili come scuole o strutture sanitarie.

Il Collegio ha però ritenuto fondato il ricorso «in relazione alla dedotta violazione e falsa applicazione» delle disposizioni contenute nella legge sul procedimento amministrativo del 1990.

All’articolo 21-nonies la norma prevede infatti l’annullamento d’ufficio di provvedimenti adottati in violazione di legge, tuttavia tale possibilità deve realizzarsi «entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici».

In questo caso, invece, «è evidente la violazione del termine ultimo di dodici mesi».

Il Tar conclude che il ritardo dell’annullamento d’ufficio non è giustificato dalla «ipotetica falsità delle dichiarazioni o delle rappresentazioni» che portarono all’autorizzazione, circostanza che avrebbe consentito il superamento del termine di dodici mesi. In questo caso tuttavia, non risulta che il via libera risalente al 2020 sia stato ottenuto sulla base di dichiarazioni non veritiere.

